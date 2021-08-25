تعرفي على أفضل 5 مشروبات لحرق دهون الجسم

هناك بعض المشروبات التي تلعب دورًا مهمًا في إنقاص الوزن، وحرق الدهون، وفقا للعديد من أخصائيو التغذية، ومن المشروبات ما يلي:





الماء:

هو أحد أفضل الخيارات لخسارة الوزن، ويشعرنا بالشبع حتى لا نفرط في تناول الطعام.





الشاي الأخضر:

يحتوي على مادة الكاتيكين والكافيين، وهما مركبان قد يعزّزان عملية التمثيل الغذائي، وتشير الأبحاث إلى أنّ مادة الكافيين، قد تساعد على حرق الدهون وزيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.





الشاي الأسود:

وهو مثل الشاي الأخضر، كونه مليء بمضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينول التي تقلل من خطر الإصابة بالسمنة.





القهوة السوداء:

ثبت أنّ شرب القهوة يقلل من الشهية وتناول السعرات الحرارية على مدار اليوم ولكنه يزيد أيضًا من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.





خل التفاح:

حمض الخليك المكوّن النشط في خل التفاح يعزّز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية.