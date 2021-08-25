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26 أغسطس.. فتح باب التحويلات لكليات جامعة عين شمس

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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يعلن قطاع شؤون التعليم والطلاب تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور عبدالفتاح محمد فتحي سعود – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2021ـ 2022م، لمدة شهر اعتبارًا من 26 أغسطس وحتى 30 سبتمبر، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس على الـــ  QR الموضح أدناه.

وهي بوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، والتي توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب.

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.

وأن الطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق بوابة الجامعة الإلكترونية.  

وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل.. كما نلتزم بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.
ولمزيد من المعلومات، اضغط هنا
 
01007256044 (لاستفسارات ذوي القدرات الخاصة)
01221310207 - 01553160740
QR  الخاص بموقع التحويلات الإلكتروني
QR الخاص بشروط التحويلات وبرامج الجامعة
 

الكلمات المفتاحية

جامعة عين شمس تحويلات الجامعات الثانويه العامة

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