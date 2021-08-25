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أمطار رعدية.. تعرف على حالة طقس غدا الخميس

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا (40% تقريبًا) على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الاحمر "سانت كاترين- حلايب- شلاتين" على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة اليوم الخميس حالة الطقس الأرصاد الجوية

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