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كارتيرون يستقر على عودة هذا اللاعب في الموسم الجديد

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي على عودة محمد صبحى لاعب الأبيض  المعار لصفوف الاتحاد السكندري في الموسم الجديد.

عودة محمد صبحي للزمالك 

و يرغب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعودة  صبحي الذي قدم موسما مميزا مع زعيم الثغر.

و تأتي رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في عودة محمد صبحى بعدما استقر مدرب الزمالك على رحيل محمود عبد الرحيم جنش على خلاف الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرا.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الثلاثاء من أجل حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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كارتيرون يستقر عودة هذا اللاعب في الموسم الجديد جة الموسم الجديد

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