7 نجوم مصرين شاركوا بأصواتهم في أفلام ديزني تعرف عليهم

الفجر الفني"

تامر حسني



2- أحمد حلمي



أدى النجم أحمد حلمى صوت شخصية Gene Meh في فيلم ديزني الشهير "The Emoji"



3- عبلة كامل



شاركت النجمة القديرة عبلة كامل في فيلم ديزني الشهير "Finding Nemo" في عام 2003، و لم تكن عبلة كامل الممثلة المصرية الوحيدة التي حصلت على دور صوتي في الفيلم، فقد حصل أيضًا كلًا من خالد صالح على دور جيل، وبطرس غالي عن شخصية جاك، وخالد الصاوي شخصية نايجل.



4- محمد هنيدي



يعتبر نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي هو من أكثر النجوم المصريين القلائل الذين شاركوا في العديد من الشخصيات الكرتونية في أفلام ديزني العالمية، حيث أول ظهور له في عالم ديزني كان من خلال دوره تيمون في فيلم The Lion King (1994)، و أعرب الكثيرون عن أن دوره في دور تيمون هو اختيار مثالي ومهد الطريق لأدوار صوتية في المستقبل.



و أيضًا في عام 1996، أدى صوت تيمون مرة أخرى في مسلسل ديزني المكون من 88 حلقة "Timon and Pumbaa"، و بعد بضع سنوات أدى صوت وشوشني في فيلم Monsters، Inc. (2001)، والذي كان من بين المشاريع المهمة في حياته المهنية وجعله يتمتع بشعبية لدى الأجيال الشابة.



5- أحمد السقا



حصل النجم الكبير أحمد السقا على دور شخصية ميلو ثاتش في فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة "أتلانتس: الإمبراطورية المفقودة" وذلك في عام 2001، كما أدت النجمة منى زكي شخصية الأميرة كيدا كيداجاكاش في نفس الفيلم.



6- منى زكي



شاركت منى زكي في دبلجة العديد من أفلام ديزني بالنسخة العربية، إذ جاءت مشاركتها من خلال فيلم "أطلانتس" مع أحمد السقا، وقدمت فيه دور "كيدا"، والفيلم الأخر هو "علاء الدين" وكان أدائها الصوتي فيه على شخصية "ياسيمن"، وأيضا فيلم "حكاية لعبة" بشخصية "بوب بيب".



7- لقاء الخميسي



دخلت لقاء الخميسي في دبلجة أفلام ديزني، من خلال فيلم "الجميلة والوحش" وقدمت فيه دور "بل"، فيما شاركها في الفيلم ماجد الكدواني، بالأداء الصوتي لشخصية "زمان".

تعد أفلام ديزني الكرتونية، هي بمثابة أعمال فنية خالدة، لا تفقد جاذبيتها أبدًا، وتلعب أصوات الشخصيات الدور الرئيسي في نجاح الأفلام، فكثير منا يتذكر الفيلم بسبب صوت الشخصية في الفيلم، وشارك العديد من الفنانين المصرين بأصواتهم في أفلام ديزني الشهيرة.و يعرض لكم "أبرز النجوم المصرين الذي شاركوا في أعمال ديزني العربية:1-يعد النجم تامر حسني هو أخر النجوم الذين شاركوا بأصواتهم في النسخ العربية من أفلام ديزني العالمية، حيث أدى صوت بيتر باركر في فيلم "Spider-Man: Into the Spider-Verse" الجديد.