موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.









ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، جمعهم من انتصارين، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضًا، جمعهم من انتصارين.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.