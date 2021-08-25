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تعرفي على المكياج الذي يناسب صاحبات العيون العسلية
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 03:56 م
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ننشر لكم في السطور التالية المكياج الذي يتناسب مع صاحبات العيون العسلية، بجانب الطريقة الأنسب لتطبيق مكياج العيون العسلية بسهولة.
- أفضل ألوان ظلال العيون للعيون العسلية النيود والألوان الترابية والأخضر والأرجواني.
- يمكنك الإكتفاء فقط بوضع كحل كلاسيكي ناعم والحفاظ على باقي المكياج محايداً.
- القليل من اللون الأصفر في الزاوية الداخلية هو طريقة رائعة لإضفاء الإشراق على أي مظهر مكياج تختارينه.
- يمكنك وضع ظل جفون أصفر على خط الرموش السفلي للحصول على لون مميز وتفاصيل صغيرة ممتعة.
- إذا كنت لا ترغبين في تطبيق ظلال أزرق كامل، يمكنك استخدام محدد عيون أخضر أو أزرق ووضع مجرد لمسة من اللون الأخضر على خط الرموش السفلي.
- مظهر ظلال العيون الخوخي أو الذهبي الوردي يبدو مناسب للعيون العسلية.
- قد لا يكون اللون العنابي هو اللون الأول الذي يتبادر إلى ذهنك، ولكنه سيبرز لون عينيك بشكل لافت.
- يعد اللون الأرجواني اختيارا جيدا للعيون العسلية لأنه سيكمل اللون البني ويزيد من كثافة اللون الأخضر في العيون العسلي.
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