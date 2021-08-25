تعرفي على المكياج الذي يناسب صاحبات العيون العسلية

ننشر لكم في السطور التالية المكياج الذي يتناسب مع صاحبات العيون العسلية، بجانب الطريقة الأنسب لتطبيق مكياج العيون العسلية بسهولة.





- أفضل ألوان ظلال العيون للعيون العسلية النيود والألوان الترابية والأخضر والأرجواني.





- يمكنك الإكتفاء فقط بوضع كحل كلاسيكي ناعم والحفاظ على باقي المكياج محايداً.





- القليل من اللون الأصفر في الزاوية الداخلية هو طريقة رائعة لإضفاء الإشراق على أي مظهر مكياج تختارينه.





- يمكنك وضع ظل جفون أصفر على خط الرموش السفلي للحصول على لون مميز وتفاصيل صغيرة ممتعة.





- إذا كنت لا ترغبين في تطبيق ظلال أزرق كامل، يمكنك استخدام محدد عيون أخضر أو أزرق ووضع مجرد لمسة من اللون الأخضر على خط الرموش السفلي.





- مظهر ظلال العيون الخوخي أو الذهبي الوردي يبدو مناسب للعيون العسلية.





- قد لا يكون اللون العنابي هو اللون الأول الذي يتبادر إلى ذهنك، ولكنه سيبرز لون عينيك بشكل لافت.



