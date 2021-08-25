Advertisements

تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
Advertisements
قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم متبعا أسلوب "انتحال الصفة" بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من شخصين، مقيمان بدائرة القسم، مفاداه قيام أحد الأشخاص بالمرور على المنطقة سكنهما مدعيًا بأنه موظف بالحي التابع لمحل سكنهما وتحصله من كل منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهما.

ومن خلال التحريات تبين أن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائر قسم شرطة عين شمس، وتم ضبطه، وبحوزته مجموعة من الأوراق التى يستخدمها لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

مدينة نصر حوادث الفجر انتحال الصفة النصب والاحتيال

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد طمع سان جيرمان.. ريال مدريد يتخذ قرارا صادما ضد مبابي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

سر حديث رضا شحاته مع نجم الأهلي بعد مواجهة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين

منذ ساعة و 21 دقيقة

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن أخر تطورات رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

كارتيرون يستقر على عودة هذا اللاعب في الموسم الجديد

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ضبط شخص ينصب على المواطنين بتسفيرهم للخارج بالغربية

حبس دجال بالنزهة لاستيلائه على 400 ألف جنيه من سيدة

التحقيق مع صاحب شركة مكملات غذائية محظورة بالقاهرة

حبس 9 متهمين فى مشاجرة دامية بين عائلتين بمصر القديمة

بحجة توفير فرص العمل.. مدير شركة ينصب على المواطنين بالإسكندرية

حبس مالك شركة بالجيزةلنصبه على المواطنين بزعم توفير فرص عمل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
03:17 م

قرار جديد من المحكمة بشأن المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين

بعد طمع سان جيرمان.. ريال مدريد يتخذ قرارا صادما ضد مبابي

03:05 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

11:29 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements