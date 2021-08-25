تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم متبعا أسلوب "انتحال الصفة" بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيقات.



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من شخصين، مقيمان بدائرة القسم، مفاداه قيام أحد الأشخاص بالمرور على المنطقة سكنهما مدعيًا بأنه موظف بالحي التابع لمحل سكنهما وتحصله من كل منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهما.



ومن خلال التحريات تبين أن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائر قسم شرطة عين شمس، وتم ضبطه، وبحوزته مجموعة من الأوراق التى يستخدمها لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.