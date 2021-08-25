إطلاق المؤتمر الدولي العاشر في الحوسبة الذكية بحاسبات عين شمس



جدير بالذكر أن المؤتمر سوف يعقد فى الفترة من 5-7 ديسمبر2021 تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والأستاذ الدكتورمحمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف أ.د نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر وأ.د رشا اسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر وسوف يتم نشر الأبحاث المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية Scopus.



ويتناول المؤتمر أهم الموضوعات فى الذكاء الإصطناعى وتطبيقاتة المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياة وكوفيد19 وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالاضافة الى الموضوعات الخاصة بانترنت الأشياء والروبوتات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة وتقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات.



ولإرسال الأبحاث ومعرفة المزيد من المعلومات عن المؤتمر يمكن زيارة ولإرسال الأبحاث ومعرفة المزيد من المعلومات عن المؤتمر يمكن زيارة موقع المؤتمر.

تعلن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عن استقبال الأبحاث فى مؤتمرها الدولي العاشر فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات حتى 15 سبتمبر2021.