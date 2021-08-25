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صفقة خليفة رونالدو.. طرد نجم برشلونة من أجل سفاح الشباك خلفًا لميسي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل واحد من نجوم برشلونة خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي نادي أتلتيكو مدريد إلى الحصول على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان لاعبه السابق ونجم برشلونة الحالي خلال الميركاتو الصيفي وخاصة بعد رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ووافق رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني على رحيل جريزمام بشرط التعاقد مع البرتغالي جوار فيليكس نجم أتلتيكو مدريد في صفقة تبادلية

ويفضل كومان وصول فيليكس إلى برشلونة مقابل الموافقة على خروج أنطوان جريزمان الصيف الحالي.

أتلتيكو مدريد يغلق الباب في الوقت الحالي تمامًا في وجه إمكانية رحيل جواو فيليكس، حيث يعتبره النادي هو المستقبل الذي سيبنى عليه خط الهجوم في السنوات المقبلة.

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