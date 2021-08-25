القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان في الجولة الأخيرة بالدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما نتيحة مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت أمس الثلاثاء بالغردقة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان في المباراة المقبلة على ملعب السلام في ختام مشوار المارد الأحمر بمسابقة الدوري العام.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وأسوان الجمعة القادم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.





ويغادر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السبت المقبل لبلاده جنوب أفريقيا لقضاء اجازة لمدة أسبوع قبل العودة والاستعداد لمسابقة كأس مصر .



