Advertisements

لن يبيع مبابي.. ناصر الخليفي يستعد لحسم الصفقة الأسطورية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تخطيط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، لضم لاعب مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح صيف تاريخي في النادي الفرنسي.

وأوضحت تقارير صحفية أن هناك احتمالية لتواجد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، ليجتمع لأول مرة مع ليونيل ميسي في فريق واحد.

وقام مصدر مقرب من ناصر الخليفي، بنشر صورة عبر حسابه على تويتر، تجمع بين رونالدو وميسي بقميص الفريق الفرنسي، وكتب عليها "ممكن؟" باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

يشار إلى أن هذا المصدر، كان قد أعلن قبل أيام من إعلان باريس سان جيرمان، عن صفقة ليونيل ميسي، بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

وهناك رغبة من جانب كريستيانو رونالدو، في الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن باريس سان جيرمان، هو الوحيد الذي يمكنه تحمل راتب رونالدو الذي يبلغ 30 مليون يورو سنويًا، في الوقت الذي يحاول النادي الإيطالي، بيع اللاعب البرتغالي قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

أخبار تهمك

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يوم

عاجل - الكشف عن أخر تطورات رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد طمع سان جيرمان.. ريال مدريد يتخذ قرارا صادما ضد مبابي

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين

كارتيرون يستقر على عودة هذا اللاعب في الموسم الجديد

منذ 39 دقيقة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ حوالي 15 ساعة

سر حديث رضا شحاته مع نجم الأهلي بعد مواجهة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين

منذ ساعة و 21 دقيقة

صفقة القرن.. مفاجأة تقلب الموازين بشأن عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
03:17 م

قرار جديد من المحكمة بشأن المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين

بعد طمع سان جيرمان.. ريال مدريد يتخذ قرارا صادما ضد مبابي

03:05 م

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

02:27 ص

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

11:29 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements