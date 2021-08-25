1.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 2014 حتى 2021





أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك ،





ففى نطاق محافظة الفيوم والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى (720) ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات احلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى600 مليون جنيه خلال الفترة تم من خلالها اعمال توسعيه بإنشاء عدد (7) لوحات توزيع وتنفيذ 153 كم خطوط هوائيه جهد متوسط وتنفيذ 445 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 315 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالاضافه الى 108 محول جديد ، كما تنفيذ اعمال احلال وتجديد وذلك باحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 80 كم خطوط وكابلات جهد متوسط واحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 700 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالاضافه الى تنفيذ سلسله احلال محولات شملت 1003 محول .





وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الفيوم حيث تم ادراج عدد (53) قرية بمركزى اطسا ويوسف الصديق بالمرحله الاولى من المبادره.





وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن ، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الفيوم خلال الفترة حوالى ( 960 ) مليون جنيه فعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذيه الكهربائيه لعدد حوالى (260 ) عماره سكنيه تابع للاسكان الاجتماعى وتوصيل التغذيه الكهربائية لعدد (20) محطة صرف صحى بالمحافظة بالاضافه الى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع الانتاج الحيوانى .





وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.





وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء فقد تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وتفعيل المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء





وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح بحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.





وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.





كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.