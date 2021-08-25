تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 26 أغسطس إلى يوم الثلاثاء 31 أغسطس، حيث تشهد البلاد غدا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



وأكدت الهيئة، أنه اعتبارًا من يوم الجمعة 27 أغسطس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح (2:1) مئوية علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ويقيم تترواح (5:3) مئوية على جنوب الصعيد ليسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية نهارًا شديد الحرارة رطب على باقي البلاد.



وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على أغلب أنحاء البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتد على كافة أنحاء البلاد ليلا.



وتشهد البلاد يوم الخميس 26 أغسطس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (سانت كاترين-حلايب-شلاتين) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).



أما يوم الجمعة 27 أغسطس تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (سانت كاترين-حلايب-شلاتين) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس خلال تلك الفترة، حيث يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.



