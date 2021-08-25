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عرض سعودي ضخم لضم قاطرة الأهلي البشرية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقت إدارة الكرة بالأهلي خلال الساعات الاخيرة عرض من أحد الاندية السعودية للتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

ويمتلك ديانج أكثر من عرض أوروبي وخليجي للرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لكن العروض المالية لا تتناسب تماما مع شروط الأهلي مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب المالي.

 

وأكد مصدر مسئول بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلي تلقى عدة عروض أوروبية للتعاقد مع ديانج خلال الموسم الحالي أبرزها جالاتا سراي التركي ونيس الفرنسي والعين الإماراتي ومؤخر أحد الأندية السعودية خلال الساعات الأخيرة.

 

ويحسم الأهلي موقفه النهائي في ملف رحيل ديانج خلال الساعات القادمة في جلسة بين لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.

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