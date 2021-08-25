موعد مباراة الأهلي وأسوان الأخيرة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراته الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري 2020 – 2021 ضد فريق أسوان، يوم الجمعة المقبل، في الجولة 34 من المسابقة المحلية.





وتقام مباراة الأهلي مع أسوان في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.





وكان الأهلي فشل في الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما أحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، خلف غريمه الزمالك الذي حصد لقب البطولة بشكل رسمي بعدما تصدر الترتيب برصيد 79 نقطة.





وستذاع مباراة الأهلي مع أسوان يوم الجمعة، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري.



