عاجل - موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة «مجموعات نارية مُنتظرة»»

ينتظر عشاق الكرة حول العالم أجمع، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي من المنتظر عن تُسفر عن مجموعات من العيار الثقيل بين كبار فرق القارة العجوز.





وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد انطلاق مراسم سحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال لتقسيم الفرق المشاركة عليها.





ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة مساء غدًا الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري في مدينة إسطنبول بتركيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع القرعة على قناة "بي إن سبورتس الإخبارية".





ويخوض دور المجموعات 32 فريقا مقسمين على ثمان مجموعات، وتتكون المجموعة من أربعة أندية كل واحد من تصنيف مختلف، والتصنيف كالتالي:





التصنيف الأول: تشيلسي، فياريال، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، إنتر، ليل، سبورتنج لشبونة.





التصنيف الثاني: ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ليفربول، إشبيلية، بروسيا دورتموند.





التصنيف الثالث: بورتو، أياكس، لايبزج، أتالانتا، زينيت سان بطرسبورج، بشكتاش، دينامو كييف، شاختار أو موناكو، سالزبورج أو بروندبي، بنفيكا ، دينامو زغرب أو شريف تيراسبول.





التصنيف الرابع: كلوب بروج، ميلان، فولفسبورج، يونج بويز، لودوجوريتس.





جدير بالذكر أن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ستبدأ في الرابع عشر من سبتمبر القادم على أن تختتم في الثامن من ديسمبر فيما سيقام نهائي البطولة يوم 28 مايو القادم.





وكان تشيلسي الإنجليزي بقيادة الألماني توماس توخيل قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد تغلبه على مانشستر سيتي بهدف نظيف.



