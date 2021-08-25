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رئيس الوزراء يتابع منظومة الكاميرات الحرارية بمطار القاهرة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد مبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، رافقه خلالها الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، وذلك للاطمئنان علي حركة السفر والوصول، وانسيابية الحركة داخل الصالات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين، وكذا الاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية للحماية من فيروس "كورونا" المستجد.

بدأت الجولة بتفقد رئيس مجلس الوزراء مبنى الركاب رقم 2 حيث اطلع على سير العمل بصالة السفر، و"كاونترات" الجوازات، وكذا الأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة، وكذلك استراحات درجة رجال الأعمال، كما تفقد أيضا مبنى الركاب رقم ٣ لمتابعة انتظام التشغيل وتقديم التسهيلات اللازمة للركاب وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر.

وخلال الجولة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة منظومة الكاميرات الحرارية الموجودة داخل صالات السفر والوصول، وكذا تطبيق الاجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس "كوورنا"، والضوابط الوقائية في المطار، والمتمثلة في عمليات التعقيم والتطهير بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الركاب والعاملين.

كما زار رئيس مجلس الوزراء مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة، وتابع سير عمل الفرق والأطقم الطبية وكذا التزامهم بالفحوصات الدقيقة المطبقة على الركاب والمعايير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية.

وفى نهاية الجولة، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الأداء المميز للعاملين بالمطار والخدمات المقدمة للركاب وكذا توفير كافة التسهيلات للعملاء والمسافرين، مشيدًا بالتنسيق الفعال بين جميع الوزارات والجهات والأجهزة العاملة في المطار، وهي وزارات: الداخلية والسياحة والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة ممثلة في الحجر الصحي، وغيرها من الوزارات والهيئات.

وعقب جولته بمطار القاهرة، قام رئيس مجلس الوزراء بتفقد مقر وزارة الطيران المدني، لاستعراض ملفات عمل الوزارة والوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير وتحديث بالمطارات المصرية، وكذا المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي المراحل النهائية الخاصة بطرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في كافة قطاعات الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات لخدمة الاقتصاد القومي.

الكلمات المفتاحية

وزير طيران مطار القاهرة الدولي جولة رئيس الوزراء

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