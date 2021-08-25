فيديو.. مايا دياب تغني مع محمود الليثي "حطالي روج"

طرحت شركة craft media للمنتج حمدي بدر، الديو الغنائي الذي يجمع بين مايا دياب والمطرب محمود الليثي " حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها "أكثر شوية" الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.

"حطالي روج" أغنية ذات إيقاع مختلف تقدمه مايا لجمهورها، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع إسلام شيبسي.





علي صعيد آخر تعمل الشركة علي طرح باقي أغاني الالبوم خلال الفترة المقبلة عبر قناتها علي يوتيوب ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة من المع الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي وهادي شرارة توما.





الجدير بالذكر أن أخر أعمال مايا كان من خلال أغنية " وطني اللي جاي " والتي قدمتها في ذكري احداث انفجار مرفأ بيروت في ٤أغسطس



