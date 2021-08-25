رسميًا.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

بحضور مجدي الجيار وكيل مديرية التربية بالمحافظة.

وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 92.25%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني 28 ألف و301 طالبا وطالبة، فيما بلغ إجمالي عدد الحاضرين 25 ألف و217 طالبا وطالبة بإجمالي عدد ناجحين 23 ألف و262 طالبا وطالبة.





أما للقسم المهني، فوصلت نسبة النجاح لـ 94.12%، حيث حضر 34 طالب وطالبه، ونجح منهم 32 طالب وطالبة.



بينما وصلت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 100% .

