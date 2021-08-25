خطة جديدة من اتحاد الكرة لضم محمد صلاح والنني لمنتخب مصر

يدرس اتحاد الكرة المصري، مع الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى، تقديم عرض لناديى ليفربول وأرسنال الإنجليزيين لتوفير طائرة خاصة لنقل نجمي الفريق محمد صلاح ومحمد النني.

وسيقدم اتحاد الكرة عرض لتوفير طائرة تنقل الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى من إنجلترا إلى الجابون للمشاركة فى المباراة الثانية للفراعنة أمام الجابون يوم 5 سبتمبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول عدم معارضة ليفربول وأرسنال سفر صلاح والننى إلى الجابون والمشاركة مع المنتخب المصرى بشرط توفير طائرة خاصة تنقل اللاعبين من إنجلترا إلى الجابون مباشرة دون المرور بأى دولة من دول المنطقة الحمراء.

وقررت رابطة أندية الدورى الإنجليزى الممتاز بالإجماع عدم السماح للاعبين المشاركة بالمباريات الدولية التى تُلعب فى دول القائمة الحمراء الشهر المقبل، حيث سينطبق قرار الأندية المدعوم بقوة من قبل البريميرليج، على ما يقرب من 60 لاعبًا من 19 ناديًا والذين من المقرر أن يسافروا إلى 26 دولة فى القائمة الحمراء في النافذة الدولية لشهر سبتمبر.