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عاجل - الأهلي يفسخ تعاقد مع نجم الفريق بشكل رسمي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.

وأبلغ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من إدارة ناديه عدم رغبته في استمرار جونيور أجاي في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل لتراجع مستواه.

واتفق مسؤولو الأهلي على فسخ التعاقد مع جونيور أجاي بالتراضي خاصة وأن اللاعب يتبقى في تعاقده مع الأهلي موسمًا حيث يحصل فيه على راتب 900 ألف دولار.

وكان النادي الأهلي قد طلب من أجاي ووكيله البحث عن عرض للرحيل عن النادي الأحمر لكن عدم تلقي اللاعب لعروض خارجية أجبر مسؤولو النادي على فسخ اتفاقهم مع اللاعب.

وخرج جونيور أجاي من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني في الفترة الماضية ليصبح أمر رحيله عن الأهلي أقرب من أي وقت مضى.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز الذي احتل فيه النادي الأحمر المركز الثاني خلف الزمالك المتوج باللقب.

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