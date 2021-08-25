فرمان ناري.. كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برئاسة الفرنسي باتريس كارتيرون، مصير محمد أوناجم من العودة مرة أخري إلي صفوف نادي الزمالك.

وربط الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة محمد أوناجم، بالتعاقد مع لاعب أجنبي آخر على مستوى فني عالي، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء، في الموسم المقبل.

وفي حالة إتمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، سوف يتم الاستغناء عن خدمات محمد أوناجم، خلال الوقت الحالي، بعد إنتهاء إعارته إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وتتوج بشكل رسمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة الـ13 في تاريخه، بعد الفوز على الإنتاج الحربي.