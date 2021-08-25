بيان من محافظة القاهرة بشأن فرض رسوم على التصوير بالشوارع

أصدرت محافظة القاهرة بيانًا بشأن فرض رسوم على التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، عقب لقاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم السينما والفن والتصوير بنطاق العاصمة والدعم من جميع أجهزة الدولة، إيمانا بدورهم الهام فى إبراز أعمال التنمية والتطوير التى تشهدها مصر فى الأعمال الفنية والذي ينعكس على دعم قطاعى الاستثمار والسياحة.



وأضاف أنه تم التوافق على وضع ضوابط للقيم المالية حسب التصوير والأعمال التجارية والإعلانية أو الفنية.

