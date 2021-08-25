بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي

استطاع رجال الحماية المدنية، منذ قليل، السيطرة على حريق شب بمحل موبايلات في منطقة الدقي بالقاهرة.





وسيطر رجال الحماية المدنية، على الحريق من خلال إطفاء ألسنة اللهب قبل امتدادها لباقى العقار.





واندلع حريق اندلع داخل عقار فى منطقة الدقى، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمجاورات، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى.



