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بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
تصوير: بلال أحمد
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استطاع رجال الحماية المدنية، منذ قليل، السيطرة على حريق شب بمحل موبايلات في منطقة الدقي بالقاهرة.

وسيطر رجال الحماية المدنية، على الحريق من خلال إطفاء ألسنة اللهب قبل امتدادها لباقى العقار.

واندلع حريق اندلع داخل عقار فى منطقة الدقى، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمجاورات، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق.
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي
بالصور.. رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق محل بالدقي

الكلمات المفتاحية

محل موبايلات حريق بوابة الفجر الفجر الدقي

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