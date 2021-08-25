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بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُخطط لخطف صفقة الأهلي الذهبية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخل الزمالك في صراع مع الأهلي من أجل التعاقد مع مصطفى البدري نجم الانتاج الحربي المتألق فى الدوري المصري الممتاز.

وحرص مسئولو الناديين على مفاتحة مصطفى البدري فى الانتقال لصفوفهم عن طريق بعض الوسطاء قبل إرسال عرض رسمى لإدارة ناديه.

وطالب مصطفى البدري كلا الفريقين بالانتظار لنهاية الدوري ومن ثم اتخاذ قراره النهائي، خاصة وأنه يرتبط بتعاقد ممتد مع الانتاج لمدة موسمين.

وسجل مصطفى البدري هدفاً للمباراة السابعة على التوالي ليصبح أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية في الدورى حيث سجل في كل من المصري، الجونة، بيراميدز (هدفين)، الأهلي، أسوان، مصر المقاصة وغزل المحلة.

وتتوج بشكل رسمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة الـ13 في تاريخه، بعد الفوز على الإنتاج الحربي.

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