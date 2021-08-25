إخلاء سبيل المتهمين في قضية الاعتداء على مواطن بالفيوم

قررت النيابة العامة بالفيوم، إخلاء سبيل المتهمين الأربعة في القضية الاعتداء على مواطن يعمل مدرس لغة إنجليزية بموقف دمو بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة القضية.



وترجع الواقعة عندما تعرض أحد الأشخاص ويعمل مدرس لغة إنجليزية أثناء ركوب سيارة أجرة خط الفيوم دمو بالاعتداء عليه من السائق وبعض أصدقائه بسبب قيامه برفع الأجرة المقررة الرسمية من المحافظة وعندما رفض الراكب دفع الأجرة الزيادة قامو بالاعتداء بالضرب المبرح.



وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد مصطفى المصري مامؤر قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث إعتداء علي أحد الركاب بموقف دمو من السائق وزملائه بسبب رفع الأجرة الرسمية والمقرر من محافظ الفيوم.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من المعاينة الأولية الإعتداء علي الراكب

كما أكدت التحريات واقعة الإعتداء وتم احتجاز السيارة الأجرة في جراج إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة.



وأكد أحد المصادر من إدارة المواقف أنه سيتم الإفراج عن السيارة بعد دفع غرامات تسعيرة ومخالفات وخلافه

بما يترواح بين 15000 ـ 20000 جنيه ودفع مبلغ 7000 جنيه للمحافظة كإجراء قانوني وفحص مروري للسيارة من جديد وإجراءات ترخيص جديدة.

