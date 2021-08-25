في ذكرى ميلاده.. القاضي محمود دياب الذي خطفه المسرح وعشقه

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير محمود دياب، أحد فرسان العصر الذهبي للمسرح المصري في الستينيات والسبعينات.



ترك محمود دياب، العمل بالقضاء وكرس حياته لخدمة المسرح، تميزت نصوصه المسرحية التي تنتمي للاتجاه الواقعي، اهتم بالقصص التاريخية وكيفية إسقاطها على الواقع العربي، قدم مجموعة من الكتابات التي تحمل أفكارًا قومية خالصة لا يمكن تجاهلها على مر العصور.



ولد دياب بمحافظة الإسماعيلية في 25 أغسطس 1932، وحصل على شهادة البكالوريا،ثم انتقل إلى القاهرة ليلتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1951 ليحصل على الليسانس في القانون عام 1955، ويتدرج في سلك القضاء، ويعين نائبًا بهيئة قضايا الدولة ليترقى في الوظائف القضائية بالهيئة حتى وصل إلى درجة المستشار.



عمل لسنوات فى سلك القضاء والعدل إلا أنه لم يستمر طويلًا في الجلوس على منصة تطبيق القانون، ليقرر الوقوف على عتبة مجال جديد عام 1960،كتب أول قصة له وهى "المعجزة"، وخلع ثوب القاضي، ليرتدي ثوبًا جديدًا، ويصبح واحد من اهم وأشهر كتاب الستينات ليس فقط ككاتب مسرح وإنما أيضًا للقصة والسيناريو السينمائي.