نجم منتخب تونس على أعتاب الدوري المصري

اقترب اللاعب الدولي التونسي محمد علي الجويني لاعب الصفاقسي من التوقيع لأحد أندية الدوري المصري خلال الساعات القليلة المقبلة.

وصرحت نور العيسوى وكيلة اللاعب لـ" الفجر الرياضي " أن الجويني وقع معها منذ أيام وتحدث عبر وسائل الإعلام التونسية أنها المتحدثة الوحيدة للاعب.

وأكدت نور أن هناك اهتمام بضم متوسط ميدان نسور قرطاج وصاحب ال ٢٨ عام من جانب اربع أندية مصرية اثنين منهم من أندية المقدمة وان اللاعب قد يحسم أمره خلال ساعات في الاتفاق على المقابل المادي..