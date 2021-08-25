Advertisements

"الري": تنفيذ 8 إزالات لتعديات بالدقهلية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالدقهلية اليوم، من تنفيذ 8 إزالات للتعديات على أملاك ري خلال حملة موسعة بمختلف بمراكز المحافظة.

وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إن الإزالات تضمنت إزالة لكشك على البر الأيسر لترعة المنصورية زمام هندسة ري قبلي المنصورة، مؤكدة أنه بذلك أصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر نهر النيل 63725 إزالة.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

الكلمات المفتاحية

نهر النيل الفجر الري اخبار مصر إزالات

أخبار تهمك

عرض سعودي ضخم لضم قاطرة الأهلي البشرية

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار جديد من المحكمة بشأن المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رغم رفض الخليفي بيعه.. مبابي إلى ريال مدريد (تطورات جديدة)

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقد مع نجم الفريق بشكل رسمي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد طمع سان جيرمان.. ريال مدريد يتخذ قرارا صادما ضد مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يومين

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُخطط لخطف صفقة الأهلي الذهبية

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة «مجموعات نارية مُنتظرة»»

منذ ساعة

صفقة خليفة رونالدو.. طرد نجم برشلونة من أجل سفاح الشباك خلفًا لميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الري: تنفيذ 15 حالة إزالة اليوم بالدقهلية وبني سويف

الري: تنفيذ 57 إزالة اليوم بـ 8 محافظات

وزارة الري: إزالة 30 تعدٍ على أملاك الدولة بـ 3 محافظات

تنفيذ 63551 إزالة لتعديات أملاك ري بمختلف محافظات الجمهورية

وزارة الري: تنفيذ 66 إزالة لتعديات على المجاري المائية بـ 3 محافظات

"على نفقة أصحابها".. إزالة 11 تعدي بـ 3 محافظات (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:19 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقد مع نجم الفريق بشكل رسمي

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

قرار جديد من المحكمة بشأن المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين

03:17 م

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُخطط لخطف صفقة الأهلي الذهبية

05:33 م

بعد طمع سان جيرمان.. ريال مدريد يتخذ قرارا صادما ضد مبابي

03:05 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements