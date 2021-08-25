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دورة الألعاب البارالمبية.. الأسترالية بيج جريكو تحصد ذهبية الدراجات على المضمار

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
وكالات
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توجت الأسترالية بيج جريكو، اليوم الأربعاء، بأول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، محققة زمن قياسي عالمي، عبر منافسات الدراجات على المضمار.

فازت جريكو (24 عاماً) بسباق المطاردة لمسافة ثلاثة ألاف متر للفردي على مضمار إزو، بزمن قياسي عالمي بلغ ثلاث دقائق.

واحتلت الصينية وانغ شياومي المركز الثاني، لتحرز الميدالية الفضية، بينما أحرزت الألمانية دينيسي شيندلر الميدالية البرونزية.

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