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ريال مدريد يُجهز عرض خرافي لباريس سان جيرمان من أجل عيون مبابي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يُجهز نادي ريال مدريد عرضًا خرافيًا لنظيره باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الجاري.

 

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن قيام نادي ريال مدريد بتجهيز عرض مادي كبير لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع كيليان مبابي.

 

وأشارت صحيفة الماركا إلى أن ريال مدريد سيقدم عرضًا جديدًا إلى باريس سان جيرمان قيمته 200 مليون يورو للحصول على خدمات كيليان مبابي في الميركاتو الجاري.

 

وأضافت بأن ريال مدريد قرر رفع عرضه المادي لإقناع باريس سان جيرمان بضم المهاجم الفرنسي صاحب الـ22 عامًا.

 

وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد أعلن اليوم الأربعاء رفض النادي الفرنسي لعرض ريال مدريد لضم كيليان مبابي لأنه لم يستوفي الشروط التي حددوها لرحيل اللاعب الفرنسي.

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