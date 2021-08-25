لماذا فشل انتقال هالاند إلى تشيلسي ؟





ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن سر فشل صفقة انتقال النرويجي إيرلينج هالاند إلى تشيلسي الإنجليزي بالفشل فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند طلب راتباً لموكله يبلغ قدره 50 مليون يورو سنوياً.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن رايولا طلب أيضاً الحصول على 40 مليون يورو كعمولة الأمر الذي جعل البلوز يتجه نحو التعاقد مع روميلو لوكاكو نجم إنترميلان الإيطالي.





وأفادت الصحيفة الألمانية بأن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين علماً بأنه سيمتلك شرط جزائي تبلغ قيمته 75 مليون يورو في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي اتجه للتعاقد مع لوكاكو بعد المطالب المادية المرتفعة لضم هالاند.