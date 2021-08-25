Advertisements

تقدم ترتيب مصر 43 مركز فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للمحمول

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 06:11 م
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد الشيخ
Advertisements
تعقيبا على تقدم ترتيب مصر ٤٣ مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول
الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020  لتصبح فى المركز ٣٦ بين ٩٠ دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز ٧٩ فى عام ٢٠١٩ محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذا التقدم يعكس نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى متكامل ورؤيتها نحو تعزيز الشمول المالى كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمى تنافسى وذلك فى ظل تسارع وتيرة العمل فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى تتضمن فى طياتها تبنى أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل متميز عبر قنوات مختلفة مع إنشاء منظومة متكاملة للدفع الالكتروني، والتوسع فى التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشهد نموا متزايدا فى عدد مشتركى الهاتف المحمول والذى تجاوز حاجز  الـ98  مليون مشترك؛ موضحا أنه تم خلال العام الماضى اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مما أدى إلى زيادة المعاملات المنفذة باستخدام هذه المحافظ.

وكانت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "GSMA" قد أصدرت مؤشرها السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020، والذى كشف عن تقدم الترتيب الدولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٤٣ مركزًا ، كما احتل الجهاز المركز الثانى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى ٨١ نقطة فى ٢٠٢٠ مقارنةً ب ٦٩ نقطة فى ٢٠١٩.

ويهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الالكترونية التى يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها. ويتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتى من أهمها الهيكل التنظيمى لتقديم الخدمة والمعنى بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعنى بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.

الكلمات المفتاحية

هيكل تنظيمي محافظ المحمول تقدم ترتيب مصر ترتيب مصر المحافظ الالكترونية

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقد مع نجم الفريق بشكل رسمي

منذ أقل من ساعة

بعد طمع سان جيرمان.. ريال مدريد يتخذ قرارا صادما ضد مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُخطط لخطف صفقة الأهلي الذهبية

منذ 38 دقيقة

عرض سعودي ضخم لضم قاطرة الأهلي البشرية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 16 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يوم

قرار جديد من المحكمة بشأن المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

رغم رفض الخليفي بيعه.. مبابي إلى ريال مدريد (تطورات جديدة)

منذ ساعة و نصف

صفقة خليفة رونالدو.. طرد نجم برشلونة من أجل سفاح الشباك خلفًا لميسي

منذ أقل من ساعتين

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة «مجموعات نارية مُنتظرة»»

منذ ساعة و 9 دقيقة

الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

18 % معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنهاية الربع الثالث

عاجل.. تنظيم الاتصالات: 5 مليون معاملة لمحافظ الهواتف المحمولة شهريا

"القومي للاتصالات" يكشف إجراءات تحفيز استخدام معاملات الدفع الإلكترونية

تعرف على خدمات المحافظ الإلكترونية عبر المحمول.. وخطوات الحصول عليعا

القومي لتنظيم الاتصالات: إتمام 9.9 مليون معاملة مالية عبر المحمول خلال أكتوبر

عاجل.. مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:19 م

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقد مع نجم الفريق بشكل رسمي

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

قرار جديد من المحكمة بشأن المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين

03:17 م

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُخطط لخطف صفقة الأهلي الذهبية

05:33 م

بعد طمع سان جيرمان.. ريال مدريد يتخذ قرارا صادما ضد مبابي

03:05 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements