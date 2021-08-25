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أول رد من نقيب الممثلين بعد إلغاء قرار محافظ القاهرة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:01 م
اشرف زكي
اشرف زكي
منار داود
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أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منذ قليل، بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة.

وقال الدكتور أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إن إلغاء قرار محافظ القاهرة اللواء "خالد عبدالعال" ماهو إلا تعاونًا للفن والفنانين وتدعيم الأعمال الفنية

وأضاف "زكي"، أنه قابل محافظ القاهرة مع الأستاذ نادر مصطفى، وبشكر اللواء خالد عبد العال لتفهمه وهو أمامي وأمام كل الحضور أعلن دعمه الكامل لصناعة السينما وصناعة الدراما،وتفهمه التام لهذه المشكلة التي ذهبنا له من أجلها ولايوجد بعد ذلك أي عوائق بالنسبة للسينما والدراما.

ويذكر أن تم إلغاء قرار رسوم التصوير بالشوارع من قبل اللواء خالد عد العال محافظ القاهرة

نص البيان الصادر عن محافظ القاهرة:" في إطار حرص الدولة ومحافظة القاهرة على الدعم الكامل لصناعة السينما وتقديرًا لدور الفن والإعلاميين تم التنسيق مع الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية والنائب سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، وتم التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية القرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة.

وأكدت المحافظة لنقيب المهن التمثيلية دعمها الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق المحافظة، وكذلك دعم الدولة، إيمانا بدورهم العام في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية.
أول رد من نقيب الممثلين بعد إلغاء قرار محافظ القاهرة
أول رد من نقيب الممثلين بعد إلغاء قرار محافظ القاهرة

الكلمات المفتاحية

رسوم التصوير الفجر الفني الفجر

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