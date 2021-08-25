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كم حصد ريال مدريد من بيع نجومه منذ 2017 ؟

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حصل على مبلغ قدره 462 مليون يورو من بيع نجومه منذ عام 2017.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يعتبر أفضل نادي قام بصفقات بيع منذ عام 2017، حيث تخلى عن 11 لاعباً.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه تم بيع رافائيل فاران مقابل 50 مليون يورو وأشرف حكيمي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة الى بيع كوفاسيتش مقابل 45 مليون يور وماركوس لورينتي مقابل 30 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قام ببيع كيلور نافاس مقابل 15 مليون يورو ورسيرجيو يجليون مقابل 30 مليون يورو وهيرموسو مقابل 12.5 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد باع أيضاً ثيو هيرنانديز مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى مارتين أديجارد مقابل 40 مليون يورو وكريستيانو رونالدو مقابل 100 مليون يورو وموراتا مقابل 50 مليون يورو.
 
 
 

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