سيتي إيدج تتعاقد مع كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل المرحلة الأولى لـ " ممشي أهل مصر"

في ضوء الارتقاء بالعاصمة وتطوير مدينة القاهرة من خلال المخطط الذي اعدته وزارة الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقًا لرؤية تدعم اتاحة تجربة فريدة ينعم بها المصريين، بتخطيط مدروس لحياة جديدة يتم من خلالها اتاحة مشروعات تعتمد على السياحة والترفيه والاستخدام الأمثل لكورنيش النيل. وفى ذلك الإطار، أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، –كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة للمشروع -خلال مؤتمر صحفي عن تعاقدها مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بمشروع "ممشى اهل مصر" الذي يعتبر متنزه جديد يتوج جمال ضفاف النيل الشرقية، ويثرى تاريخه الخالد، بمشروع تنموي متكامل وذلك لفترة ٩ سنوات، هي مدة التعاقد والتي تبدأ بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الاولى بطول 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق والتي تقع بين كوبري امبابة وكوبري 15 مايو.





ويتضمن العقد المبرم بين سيتي إيدج وكونسل ماسترز، إدارة ممشي أهل مصر السياحي، بما يشمله من أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية من مطاعم وكافتيريات ومحلات وأماكن ترفيهية وجراجات وأماكن للجلوس الخاصة باستقبال زوار الممشى بالإضافة الى العديد من الأنشطة الاخرى مثل المسرح الترفيهي، وأماكن انتظار للسيارات ومرسى نهري ومنطقة خدمات مكشوفة. بالإضافة الى، مجموعة من المساحات الإعلانية بطول الممشى على المستويين وشاشات لعرض اهم الاحداث الوطنية والرياضية ليشمل المشروع فعاليات ترفيهية ووطنية وعالمية على مدار العام.





كما أن المشروع عبارة عن ممشي عام يطل على نهر النيل ومفتوح لجميع افراد الشعب ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة وخلق مساحات عامة واسعة للترفيه والسياحة والتسوق. يحتوي على ممشى علوي بعرض 4.5 متر، وأخر سفلى بعرض 6.5 متر ومساحة اجمالية 7,066 متر مربع، تحتوي على 90 محل ومطعم وكافتيريا، مسرح مفتوح بمساحة 434 متر مربع، به 3 مدرجات بأجمالي طول 315 متر مربع ويتسع لـ 1,240 زائرا، كما يضم 300 كشك لأنشطة خدمية وتجارية اجنبية وعربية، و3 دورات مياه.





كما صرح أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري " أن ممشي أهل مصر يحقق بعدا اجتماعيا مهما وفقا لتوجهات الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030، بما في ذلك تطورات هذه الرؤية والتي ترتبط حاليا باسم الجمهورية الجديدة، وذلك فيما يتعلق بخطط وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتحقيق الهدف القومي من المشروع كممشى سياحي يطل على نهر النيل، وبما يهدف اليه من خلق وجهة سياحية وترفيهية واستثمارية كبرى للمصريين."





وقال الدكتور/ محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري " يمثل التعاقد مع كونسل ماسترز جزء من خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مدينة القاهرة. لقد كان لدينا توجه عام بإسناد إدارة المشروع وتشغيله الى شركة كبرى مثل كونسل ماسترز التي ستقوم بتطبيق أحدث المعايير العالمية والسياحية لإتاحة تجربة جديدة للمصريين والأجانب، عن طريق الاستعانة بالعلامات التجارية المحلية والعالمية الكبرى وإقامة الأنشطة الترفيهية والفاعليات الثقافية والموسمية."





وقال جورج متري، رئيس مجلس ادارة شركة كونسل ماسترز "أن هذا التعاقد يعتبر خطوة جديدة تدعم الخبرات الكبيرة للشركة في إدارة مثل هذا النوع من المشروعات، خاصة وأن ممشى أهل مصر، يتيح للشركة استعراض أنشطتها وخدماتها المتعددة في إدارة كافة الجوانب السياحية والترفيهية والتجارية بالممشى، الذي سيصبح من أهم نقاط الجذب السياحية في القاهرة التي يجرى تطوير المنطقة التاريخية بها، من خلال اتاحة وجهات جديدة تعمل على اظهار جمال النيل الخالد. كما ان الشركة لديها العديد من النظم التكنولوجية التي تقدم تجربة جيدة لرواد الممشى بشكل يعظم من استثماراتنا في هذا المجال. نحن حريصون على تطبيق المعايير العالمية في الادارة والتشغيل والامن والسلامة والصحة العامة لتحقيق الهدف القومي من المشروع حتى يتمتع جميع المصريين بتجربة فريدة على ضفاف النيل. "