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تعرف على الفرق الصاعدة إلى الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعرض "الفجر الرياضي"، الفرق الصاعدة إلى الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2021-2022.

 

ونجحت أندية الشرقية للدخان، وكوكاكولا، وفاركو، في التأهل إلى الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2021-2022.

 

ويستعد الثلاثي الصاعد حديثًا للتواجد لأول مرة في دوري الأضواء والشهرة، في الموسم المقبل.

 

الشرقية للدخان، تصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 59 نقطة، بينما جاء كوكاكولا في صدارة جدول مجموعته برصيد 52 نقطة، وفي الأخير فاركو برصيد 64 نقطة.

 

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، في شهر سبتمبر المقبل، حسب تأكيدات من اتحاد الكرة.

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