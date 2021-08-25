منتخب كرة الطائرة جلوس يبدأ حلم الميدالية الثالثة بدورة الألعاب البارالمبية بمواجهة البوسنة

يفتتح فريق منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، مشواره بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري بملاقاة منتخب البوسنة، وسط آمال عريضة معلقة على الفريق لتحقيق الميدالية الثالثة للمنتخب في هذه اللعبة بدورات الألعاب البارالمبية، بعدما سبق له التتويج ببرونزيتين في نسخة عام 2004 بأثينا و2016 بريو دي جانيرو.

وتعول بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 على فريق كرة الطائرة جلوس للتتويج بميدالية نظرًا لنجاحه في الصعود لدورة الألعاب البارالمبية الحالية بعدما حصد لقب البطولة الأفريقية، كما فاز الفريق بالبطولة العربية العام الماضي، بالإضافة إلى توفير إدارة أندية وادى دجلة كافة الإمكانيات المادية والفنية والإدارية للفريق خلال استعداده للمشاركة بدورة طوكيو مما يجعله مرشحًا بقوة للفوز بميدالية.

ويواجه منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس خلال مشواره بدورة الألعاب البارالمبية منتخب البوسنة يوم 27 أغسطس وبعدها بيومين يصطدم بصاحب الأرض منتخب اليابان، ويختم مشواره في المجموعة بمواجهة منتخب روسيا يوم 31 من الشهر الجاري.

ويقود الدكتور مسعد رشاد المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس المشارك بدورة الألعاب البارالمبية، ويضم الفريق كلًا من هشام الشويخ، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد عبد الله، صلاح عطا، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، محمد سعد، مطاوع عبد الباقي، أحمد عبد الفتاح.

ورفع هشام صلاح قائد المنتخب المصري للكرة الطائرة جلوس علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، باستاد اليابان الوطني، وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وحصدت مصر خلال تاريخها 177 ميدالية متنوعة في الألعاب البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.