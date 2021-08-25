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برنامج الأغذية العالمي يناشد المجتمع الدولي لزيادة الدعم للوصول إلى ملايين الأفغان

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ناشد برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي بزيادة الدعم لمساعدة تسعة ملايين أفغاني شهريا مع حلول شهر نوفمبر، وتخزين الطعام مسبقا لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة داخل البلد وعند نقاط الحدود الإستراتيجية قبل سقوط الثلوج.

وأفاد البرنامج في بيان صحفي أن انعدام الاستقرار والجفاف وارتفاع الأسعار في أفغانستان تؤدي إلى الحاجة الماسة إلى 200 مليون دولار للوصول إلى 14 مليون شخص حتى نهاية عام 2021.

وحذر البرنامج من نفاد بعض مخزونات الغذاء مع حلول شهر أكتوبر في أفغانستان، مشيرًا إلى أن البرنامج يحتاج إلى 22 مليون دولار للدول المجاورة، لمواصلة العمليات وتقديم المساعدة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

الكلمات المفتاحية

اللاجئين الافغان

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