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موجة حارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تواصل التحذير من طقس الأيام المقبلة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
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واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التحذير من طقس الأيام المقبلة، موضحة أنه على مدار اليوم الخميس، وغدا الجمعة، تتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (سانت كاترين، وسلاتين، وحلايب)، على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من موجة حارة جديدة تضب البلاد، إذ إنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و3 إلى 5 درجات مئوية على جنوب الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم الخميس، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وتتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (سانت كاترين، وسلاتين، وحلايب)، على فترات متقطعة.

وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى 2.75 متر.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الخميس 26 أغسطس 2021، وحتى يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

على مدار اليوم الخميس، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

واعتبارا من يوم الجمعة 27 أغسطس 2021، ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و3 إلى 5 درجات مئوية على جنوب الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.

وتكون حالة الطقس على النحو التالي:

يوم الخميس 26 أغسطس 2021:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (سانت كاترين، وسلاتين، وحلايب)، على فترات متقطعة.

يوم الجمعة 27 أغسطس 2021:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (سانت كاترين، وسلاتين، وحلايب)، على فترات متقطعة.

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:

يوم الخميس 26 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الجمعة 27 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.

يوم السبت 28 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

يوم الأحد 29 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

يوم الإثنين 30 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:
- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في القاهرة والوجه البحري بين 86% إلى 88%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في السواحل الشمالية بين 90% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في شمال الصعيد بين 40% إلى 55%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 20% إلى 25%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 30% إلى 35%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 10% إلى 15%.

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