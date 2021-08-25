ميناء دمياط يتداول 59 ألف من البضائع العامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط تداول أنه تم تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة.





وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تمت مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2603 أطنان من القمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وكفر الشيخ، وقطار أخر قادم من بني سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4022 شاحنة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 54 ألفا و72 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1929 طنا.





وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 59 ألفا و112 طنا شملت (10 آلاف و979 طن رمل و1900 طن فوسفات و32 ألفا و13 طن يوريا وألف طن علف و1260 طن نترات أمونيوم و8 آلاف و480 طن داى أمونيوم و3 آلاف و480 طن مولاس) كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13 ألفا و786 طنا شملت (4 آلاف و175 طن حديد و9 آلاف و611 طن قمح).