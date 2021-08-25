في ذكرى ميلاده..محمود دياب الذي رشح مندوبًا لمؤتمر المسرح العربي.. وكٌرم اكثر من مرة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير محمود دياب، من أبرز الكتاب المسرحيين ورائدًا من رواد المسرح المصرى والعربي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والذي تنتمي نصوصه المسرحية إلى الاتجاه الواقعي.



كرم محمود دياب، لاكثر من مرة فتم تكريمه في اليوبيل الفضي للتليفزيون عام 1985، وحصل على وسام اليوبيل، ورشحته مصر مندوبًا عنها لمؤتمر المسرح العربي الذي عقد في بغداد لتحتفظ مصر بمركز المسرح العربي ومقره الدائم بالقاهرة كما حاز على جائزة أحسن كاتب عربي من بغداد.



قدم العديد من الأعمال منها "ليالى الحصاد، الغرباء لا يشربون القهوة، شارع الصمت، الصيد الأخير، الحب لا يحترق" هي روايات من بين مؤلفات دياب المسرحية المهمة، وغيرها من القصص التي تُرجمت لعدة لغات أجنبية، وقُدمت على مسارح غربية.



كتب آخر أعماله المسرحية "أرض لا تنبت الزهور" عام 1979، وهى مسرحية تدور فكرتها حول استحالة السلام مع اللئام من البشر الذين ماتت إنسانيتهم وسيطر الحقد والكراهية على طبيعتهم.

