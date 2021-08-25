محافظ سوهاج يستقبل رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الأسقف عادل هارون رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة بمصر، بحضور القس عادل وديع سكرتير المجمع العام، والقس جمال عبد المسيح عضو المجمع العام، والقس إدوار فنيار رئيس المجمع الإقليمي لكنائس نهضة القداسة بسوهاج.



وأعرب محافظ سوهاج عن ترحيبه بزيارة رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة، مشيرًا إلى دور الكنيسة المصرية ومواقفها الوطنية، والمشاركة المجتمعية الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



ومن جانبه وجه القس عادل هارون شكره لمحافظ سوهاج على حفاوة الاستقبال، معربا عن تقديره للجهود المبذولة داخل المحافظة؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على كافة المستويات.