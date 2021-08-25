منتخب المنوفية يهزم كفر الشيخ بثنائية في كأس المحافظات





نجح فريق منتخب المنوفية لكرة القدم بقيادة المدير الفني عصام شعبان في تحقيق الفوز على ضيفه فريق منتخب كفرالشيخ بهدفين دون مقابل خلال منافسات الدور الاول لبطولة كأس المحافظات التي ينظمها الاتحاد المصري.



سجل هدفي الفوز للفريق المنوفي محمود منصور في الدقيقة 28 الشوط الأول ويسري وحيد في الدقيقة 18 الشوط الثاني .



ومن المقرر أن يلتقي منتخب المنوفية مع منتخب البحيرة يوم الأحد المقبل بملعب غزل شبين .









