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الزمالك يدخل في مفاوضات جادة لضم ثلاثي بيراميدز

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على قائمة صفقات الفارس الأبيض لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقات الزمالك من بيراميدز

و طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الحصول على خدمات الثلاثي  أحمد أيمن منصور، نبيل عماد «دونجا» ومحمود وادي لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن النادي الأبيض فتح محادثات قوية مع إدارة بيراميدز لعقد صفقات تبادلية منتظرة خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب حصلوا على موافقة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على رحيل عبدالله جمعة وجنش إلى بيراميدز في الصيف الجاري.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي لجنة الزمالك اقتربوا من حسم صفقة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

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