في ذكرى ميلاده.. مدحت السباعي يحقق الرقم القياسي في عدد زيجاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج مدحت السباعي، قدم العديد من الأعمال الكوميدية كمخرج، فضلًا عن مشاركته في التأليف والتمثيل ببعض الأعمال.



ففي 25 أغسطس 1949، ولد المخرج مدحت السباعي، وهو ابن الشاعر الكبير عبدالمنعم السباعي، الذي تغنى بشعره كبار المطربين أمثال أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ونجاة وشادية.



كشفت الفنانة ناهد السباعي، أن والدها المخرج مدحت السباعي، تزوج 18 مرة طيلة حياته، معتبرة أن الرقم كبير للغاية، كما وصفت والدها بـ"الحبيب".



تزوج مدحت السباعي، من المنتجة ناهد فريد شوقي، ابنة الفنان الكبير فريد شوقي، والفنانة القديرة هدى سلطان، وانجب منها ابنتين هن الفنانة الشابة ناهد السباعي ونجوي السباعي، وصرحت ابنته الفنانة ناهد السباعي في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس، أن والدتها ناهد فريد شوقي، تزوجت من والدها بسبب خفة ظله.