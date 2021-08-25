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العثور على جثة شخص أسفل شجرة في الدقهلية (صور)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة شخص ملقى أسفل شجرة، بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص متوفى على الطريق الترابي بين قرية طناح وعزبة الشناوي.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى نادر ع. ا. مقيم بقرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد.

وأكد مصدر أمني أن المتوفى يعاني من مرض السكري، وأثناء سيره في مكان العثور على جثته، أصيب بغيبوبة، وسقط مغشيًا عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
العثور على جثة شخص أسفل شجرة في الدقهلية (صور)
العثور على جثة شخص أسفل شجرة في الدقهلية (صور)
العثور على جثة شخص أسفل شجرة في الدقهلية (صور)
العثور على جثة شخص أسفل شجرة في الدقهلية (صور)
العثور على جثة شخص أسفل شجرة في الدقهلية (صور)
العثور على جثة شخص أسفل شجرة في الدقهلية (صور)

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