تحافظ على أموال المواطنين وتدفع عجلة الاقتصاد.. خبراء يوضحون مزايا المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات

بعدما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "إحلال وتجديد السيارات"، وذلك من أجل الحفاظ علي أموال المواطن المصري، وكذلك الحفاظ على البيئة بجانب رفع الحالة الاقتصادية.



وشهدت تلك المبادرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وسوف تعمل تلك السيارات الجديدة بالغاز الطبيعي، لأنه أرخص سعرا من البنزين والسولار.



وتهدف تلك المبادرة إلي إحلال السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، وسوف تكون تلك السيارات الجديدة مصرية تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وأيضا سوف تحل المبادرة السيارات التي مر عليها 20 عاما، و سوف يتم استبدالها بسيارة جديد بفائدة 3٪ من (7 إلى 10) سنوات.



وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تلعب دورا مهما جدا في الاقتصاد المصري، بجانب الحفاظ على البيئة.



وأضاف الدكتور خالد الشافعي في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن مصر تحاول أن تحل جميع مشاكل الطرق ولذلك قامت بعمل شبكة ضخمة جدا من الطرق وذلك بجانب تلك المبادرة التي سوف تحول السيارات القديمة إلي سيارات حديثه أكثر سرعة وهذا سوف يحافظ على أموال المواطن وأيضا سوف يقلل من الإنفاق على السيارة.



وطلب الشافعي، من الإعلام أن يلقي الضوء على تلك المبادرة المهمة التي سوف تلعب دورا مهما للمواطن وأيضا سوف توفر له المال وزيادة الإنتاج لتلك السيارات بجانب زيادة حركة الاقتصاد التي سوف تساعد في تقليل البطالة.



وأكد الخبير الاقتصادي، أن هدف الدولة هو جعل مصر بيئة نظيفة خضراء، بالإضافة إلى توفير الأموال التي تستخدم في استيراد البنزين واستخدام الغاز لأنه أرخص ثمنًا وأكثر حفاظًا على البيئة.



وأشار المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن المبادرة الرئاسية سوف تساعد بشكل كبير في تقليل الزحام المتواجد في الشوارع المصرية بسبب السيارات الجديدة.



أضاف المستشار أسامة أبو المجد في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن تلك المبادرة هي ظاهرة صحية موجود بدول العالم وتقوم بها الدول كل خمس سنوات، ولكن ما يميز المبادرة المصرية أنها عبارة عن قسمين الأول إحلال السيارات القديمة التي مر عليه 20 عاما والثاني تلك السيارات سوف تعمل بالغاز الطبيعي سوف تستهدف أربع جوانب وهم: "الجانب الحضاري، والبيئة، الاقتصادي، والاجتماعي".



وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن من لا يستفد من تلك المبادرة سوف يكون خاسرا جدا لأنها توفر أشياء كثيرة ومنها التقسيط بفائدة تصل إلى 3٪ فقط وهذا يحدث لأول مرة.