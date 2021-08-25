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باعتماد "سيونوفاك وسينوفارم".. هل اقترب موعد السماح للمصريين بالعمرة؟ (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:18 م
كساب أحمد
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علق علي المانسترلي، عضو مجلس إدارة شركات السياحة بالغرف التجارية، على اعتماد السعودية دخول الحاصلين على لقاحي سيونوفاك وسينوفارم إلى أراضيها، بشرط الحصول على جرعة تنشيطية، قائلًا: "أمر مبشر جدًا، السعودية ستسمح بمغادرة وعودة العمالة ابتداءً من أول سبتمبر، طالما التزمت بشروط تلقي اللقاح".

وأضاف عضو مجلس إدارة شركات السياحة بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء:ر"ننتظر قرار السعودية بإضافة مصر إلى قائمة الدول المسموح لها بإعادة المعتمرين، بعد اعتماد اللقاحات الصينية".

وأشار إلى أن الجانب المصري مستعد تماما لفتح باب التعاقدات مع الوكلاء السعوديين.

وتوقع تحديد السعودية عدد محددة للمعتمرين من كل دولة، لافتا إلى أن عدد المعتمرين سنويا يصل إلى 500 ألف معتمر سنويا.

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